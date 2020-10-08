雅茗-KY（2726）公告9月營收1.85億元，創下今年新高，月增5.34％、年增4.96％。雅茗-KY營收已連續7個月逐月成長，更重返年增軌道，顯示公司已逐漸擺脫疫情帶來的衝擊，法人樂觀預期，隨著營收表現亮眼推動，雅茗今年第3季獲利表現可期，並有望彌補上半年缺口。

雅茗-KY表示，快樂檸檬進入下半年來展店腳步加快，海外、大陸市場同時並行，9月單月共開出52店，創歷史新高，而第3季全球就開出近120家，也是單季新高，快樂檸檬加盟詢問度居高不降，顯示疫情並未影響品牌力。

在海外市場，雅茗-KY旗下快樂檸檬在美國市場2020年營運表現持續亮眼，有信心透過合資合盟及大夥伴計劃，讓未來美國市場營運及展店數呈倍數增長。此外，快樂檸檬9月於馬來西亞開出首家旗艦店後引起熱烈迴響，關注度與曝光度都相當高，除了收到不少加盟意向外，當地主要商場也主動提供優質店舖歡迎進駐，另外，也開始進入馬來西亞幾間大學校園，明年店數將會快速增加。

雅茗-KY2020年定下「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭策略，均已逐漸產生效益，雖然今年有疫情因素干擾，但在集團內同步也進行體質調整，法人認為度過疫情陰霾後，將能迎來爆發式增長，除了第3季可繳出漂亮成績單外，明年營運更可再上一層樓。

(工商 )