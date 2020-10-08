阿華師以有獎徵答方式，推廣食農教育，讓學童對食材更加認識。（周書聖攝）

阿華師為台興國小師生準備5菜2湯1水果，顛覆學生對營養午餐的想法。（周書聖攝）

江進華主廚於高雄翰品酒店任職，長期以義煮方式將自己所學，回饋給偏鄉小學的學童，阿華師8日赴雲林縣台興國小義煮，不僅教學生認識食材，還自掏腰包購買豐富食材，讓學生吃到飯店等級的營養午餐。

阿華師運用在地食材，為台興國小師生準備豐盛的5菜2湯1水果，食材包含魚、蝦、肉，顛覆學生對營養午餐的想法。吃飯前還以有獎徵答方式與學生互動，答對者皆可獲得生鮮蔬菜一份，透過遊戲模式，推廣食農教育，與珍惜食物的良好習慣。

阿華師出生於佃農家庭，從小承蒙貴人提攜，事業有成後，立志將自身所學回饋予社會，阿華師義煮活動已經維持20年，最遠連離島澎湖都要跑一趟。阿華師強調，以食物溫暖的熱度，將愛與關懷帶給小朋友，讓大家領悟到社會的愛心，也希望學童長大後，可以用自己的能力再回饋給社會。

台興國小校長李政憲表示，台興國小屬於偏遠小校，孩子平常較少有機會到大飯店吃飯，今天有五星主廚為孩子料理午餐，等於直接把飯店料理推上校園餐桌，特別感謝阿華師用愛與奉獻回饋社會。

阿華師以食安、食農教育為目標，將五星料理帶進校園，讓學生對於食材的認識更加深刻。學童不僅有得吃，還能帶將新鮮的蔬菜水果帶回家，直呼很高興。

(中時 )