◎金防部演訓意外 戰車翻覆起火1死1傷

國慶日前夕小金門發生烈嶼守備大隊戰車營戰車在演訓完返回營區時，在戰備道翻覆邊坡起火的1死1重傷重大意外，戰車中士林楷強當場被壓在戰車底下身亡，劉宇宏嗆傷。據了解，翻覆的戰車是屬於骨董級的M41型戰車，今天下午2點30分在完成「聯合反登陸操演」後，返回營區途中突然翻覆還當場撞斷電桿，造成當地300餘戶大停電。陸軍司令部已經證實此項意外，目前正派員搶救及釐清事發原因。

◎萊豬文宣闖校園 民團批學校應把關

台北市螢橋國小等營養午餐菜單出現瘦肉精宣導文宣，提到「姑且不論政府對美豬瘦肉精風險評估結果」等字眼幫政府撇清責任，家庭主流化聯盟等民間團體呼籲學校應為進校文宣把關。

◎太陽花學運驅離事件 馬英九等人將無罪確定

2014年太陽花學運期間，衍生前立委周倪安等37人參與攻占行政院，遭警方強制驅離受傷，他們提告指控當時的總統馬英九、行政院長江宜樺及警政署長王卓鈞、轄區指揮官方仰寧，上個月一審判4人無罪後，自訴人不上訴，全案將確定。

◎天后鄭秀文化身腹黑主婦 直呼被劇本電到

香港懸疑電影《聖荷西謀殺案》由香港天后鄭秀文、蔡卓妍（阿Sa）及佟大為合作演出，台前幕後均是黃金卡司，這回鄭秀文再次挑戰高難度角色，變身腹黑主婦，外表看似樸實單純，但內心藏有驚人的秘密，高難度的演出獲得好評，雖再次與香港金像獎影后擦身而過，但她樂觀的說：「拿獎不重要，我以這部電影又開拓了新的戲路才是最棒的事。」

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(中時新聞網)