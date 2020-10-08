韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)受惠展店效益顯現，2020年9月營收續創同期新高，帶動第三季合併營收雙位數「雙升」，衝上5.21億元新高。展望後市，集團看好連假及百貨周年慶聚餐商機，積極推出優惠攬客，同時亦持續積極展店，盼持續挹注營運成長動能。

豆府公布9月自結合併營收1.5億元，雖月減19.74％、降至近4月低點，仍年增達34.82％，改寫同期新高。合計第三季合併營收達5.21億元，季增達33.08％、年增達41.23％，刷新歷史新高。累計前三季合併營收12.94億元、年增26.45％，續創同期新高。

豆府表示，隨著暑期結束，9月消費市場熱度稍降，集團仍積極延續消費力道動能，旗下「涓豆腐」月中推出全新菜單，可望帶動後續來客數提升。因應中秋贈禮需求，豆府推出的人蔘雞湯禮盒、豆腐蛋捲禮盒2款應景商品，亦獲得不錯的銷售成績。

同時，豆府持續與超商通路合作，再推出可常溫保存的「人蔘雞湯」個人包，銷售成績亮眼。同時，因應中秋團聚烤肉用餐潮，豆府旗下銅盤烤肉吃到飽品牌「銅盤」及正宗韓式直火燒肉品牌「姜滿堂」，順勢推出應景行銷活動，均挹注9月集團業績動能。

展望後市，隨著中秋及國慶連假接續報到、各大百貨賣場周年慶活動陸續展開，豆府積極延續消費力道熱度，10月中推出「韓式生活節」活動，攜手與電視台合推優惠攬客，並將推出罐裝「招牌韓式泡菜」於門市販售，可望增添10月營運成長動能。

展望下半年，豆府持續積極展店，預計年底前再新展9家，包括1家涓豆腐、2家北村豆腐家、5家飛機河粉。目前已新展1家飛機河粉，月底前將再新開1家涓豆府及1家北村豆府家。至於簽約代理的泰式炒河粉品牌Baan Phadthai，仍續拚年底前開出在台首店。

(時報資訊)