對美國規模較小的刺激方案預期，以及正面的個別企業表現，激勵歐洲股市的投資信心，開盤一度觸及近三周高點。

周四泛歐Stoxx 600指數開盤漲1.40點或+0.38%，為366.85點。旅遊休閒股、工業股、化學股為領漲最多類別。德國DAX指數漲0.4%，法國CAC和倫敦FTSE指數皆微幅上揚。

美國總統川普呼籲對航空業和小型商家的金援。因疫情受創的航空股出現報復性上漲，帶領華爾街隔夜上揚。

體育博彩公司GVC控股大漲6.4%。英國體育聯盟和體育賽事恢復，該公司上調年度獲利展望。

德國電視公司ProSieben上漲5.1%；高盛上調該公司為買進。法國廣告公司Publicis上漲2.4%；投資銀行預測該公司第三季表現優於同業。

瑞典私募股權投資公司Ratos漲逾11%。美國商業分析公司鄧白氏(Dun & Bradstreet)宣布，將從瑞典投資公司收購歐洲數位和信用資訊公司Bisnode。

義大利投資銀行Mediobanca上漲2.4%。眼鏡公司富商Vecchio拉高對該公司持股至10%。

感測器公司AMS跌3.1%。該公司宣布第三季營收接近財測區間的頂端，公司並決定發行公司債，以確保長期資金。

(時報資訊)