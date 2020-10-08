新冠肺炎疫情致使今年血荒嚴重，庫存量一度創下近5年最緊繃狀態。康和證(6016)今年適逢成立30周年，7日邀集夥伴於總部共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動，總計募得128袋熱血。

此次與康和證攜手舉辦捐血活動的成員，包括台北中興扶輪社聯合3481地區第三分區（台北西門、信義、文山、中興、城西、金門、新起、傳世、寶成），台北捐血中心、超捷國際物流公司、眾博法律事務所、啟富達國際、Gogoro及國北教大國北小泰陽志工隊。

為感謝愛心捐血人，康和證特別準備貼心禮物，吸引附近民眾熱心獻血，為社會及需要用血的病患增添溫暖。當天亦同步發起愛心發票募集活動幫助創世基金會，民眾只要捐出10張2020年9月的統一發票，即可兌換一份精美禮品。

捐血中心指出，全台灣每日新鮮血袋基本需求量高達2200袋，因血袋保存期限僅35天，對血液的需求量一直很高。今年因疫情使民眾出門捐血意願降低，上半年血庫有86天低於安全庫存量，隨著時序逼近秋冬，全台將正式進入每年血荒高峰期，使狀況雪上加霜。

康和證以實際行動支持血庫，連13年參與協辦愛心捐血活動，累計已募得超過2800袋熱血。今年適逢成立30周年，因此邀集更多夥伴加入公益，合作舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動，盼舒緩即將到來的血庫荒。

(時報資訊)