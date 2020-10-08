國民黨主席江啟臣參加福壽實業百年慶活動，以自己帶領百年政黨為例，強調掌舵百年企業的不容易。（林欣儀攝）

福壽實業董事長洪堯昆（中）談美豬進口，坦承對台灣豬確實有衝擊，呼籲政府應加強標示。（林欣儀攝）

慶祝創立百年，福壽實業公司8日舉辦感恩餐會，副總統賴清德、國民黨主席江啟臣都到場祝賀，江啟臣以自己經驗表示，他帶領百年政黨，深刻體會帶領百年企業的不易，需要很大智慧；賴清德則說，學生時期、母親在住家後面飼養豬隻，當時學費有部分就來自於養豬收益，感謝福壽對台灣經濟的貢獻。

福壽實業創立百周年慶祝活動，除賴清德、江啟臣之外，台中市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌都到場祝賀，現場熱鬧滾滾。福壽實業董事長洪堯昆表示，受新冠肺炎疫情影響，全世界的糧食供需受衝擊，公司從油品、飼料到養殖等方面建立糧農循環，讓台灣在自給自足方面能多些量能。

江啟臣致詞時表示，福壽實業慶祝百年，而中華民國也即將歡慶109年，一家企業經過百年淬鍊，期間可能遭遇大小的挑戰、挫折，仍屹立不搖，相當難得，畢竟，帶領一個百年企業是相當不易的事，他帶領百年政黨，相當能體會，當中有許多過去的包袱、要面臨很多考驗。

賴清德則指出，他幼年時住在新北市萬里，當時住家後面都會搭豬舍、用廚餘養豬，後來母親不惜重資購買福壽飼料，下課後都要幫忙餵豬，可說高中、大學的部分學費就來自於養豬收益。

面對美豬、美牛將進口，本身有飼養豬隻的福壽也面臨衝擊，洪堯昆說，目前台灣雞隻有50％是進口的，但台灣料理重視調味與味道，多數人吃不出來，未來台灣豬隻應打出自有品牌，尤其在標示方面更應清楚，顯示出台灣豬與美豬的差異，讓消費者知道自己吃的到底是什麼。

(中時 )