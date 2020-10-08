仁德醫專多名畢業生考上專技高考。（仁德醫專提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗仁德醫專應屆畢業生王栩詒，參加今年專技高考醫檢師，榮登榜首，王栩詒畢業自苑裡致民國中，國中會考成績1A4B，選擇仁德醫專就讀，靠著自己努力，以平均高於92分成績，在本次國考中奪魁，全校師生都與有榮焉。

王栩詒說，能考取醫檢師高考，是仁德醫專給了她機會，而醫檢科給了她專心學習的環境，在沒有參加任何校外補習課程，靠著自己努力，以平均高於92分的成績於本次國考中奪魁。五年穩紮穩打的學習，成就所學。

王栩詒目前服務於台東基督教醫院，繞過半個台灣，在偏鄉貢獻自己的專長，實習期間受振興醫院病理科主任呂旭峯的啟迪，在得知考取醫檢師證照後，即主動申請到院服務，願為醫療資源不足的偏鄉盡一己之力，此舉更為人推揚。

仁德醫專是一所兼具「生、老、病、死」科系的五專，除培育本次新科狀元外，尚有多人在本次專技高考中名列前茅，如醫事檢驗師第20名陳亞軒；護理師第36名常怡騰、第43名許唯倫；物理治療師第39名林芷妘；驗光師第29名王振銜、第66名葉昱其、驗光生第38名林琮育……等。

仁德醫專在各科導入業師教學、完善的實習制度，以及規劃的輔導課程，在專業知能上精進，在人文內涵上修為，讓他們能在求知的路上，安心奮力躍昇。

仁德醫專校長黃柏翔說，成就每一個學生是仁德辦學的初衷，全校團隊秉持嚴管勤教以及證照輔導策略，屢締佳績，辦學績效著實令人刮目相看。

(中時 )