高市經發局主辦「DigiWave無條件進位」科幻藝術展8日登場，經發局長廖泰翔（左）搶先開箱主題展與系列活動。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市經發局主辦「DigiWave無條件進位」科幻藝術展8日登場，經發局長廖泰翔搶先開箱，揭露這次由金曲獎視覺團隊打造的科幻展區，透過不同情境設定，激發民眾對科技無限想像。另國慶連假期間，邀來滅火器等樂團在駁二塔接力演出。

廖泰翔表示，為讓科技走入人群，特別在8至11日規畫「DigiWave 無條件進位」活動，包括駁二P2倉庫科幻藝術展、戶外大義倉庫前則有130攤由LA RUE文創設計「無條件進胃」市集；大港橋旁一連3天「港邊搖滾」之夜；走過大港橋還有「體感重裝部隊」AVR遊戲免費玩；喜愛刺激電競民眾則可到巨蛋廣場體驗「KOSMOS主題館」。

DigiWave展覽部分，力邀知名視覺團隊策展，運用沉浸式體驗空間結合實體展示，打造巨幅影像作品「遙視」橫亙全場，串連場內機器人、電子身體、虛擬實境及太空探索等子展覽。

其中，「機器人」設定情境為「無法辨識機器或人的那一刻」，邀請日本當紅虛擬網紅「imma」跨海參展。旅英設計師詹朴APUJAN打造「雲的製造所」服飾，呈現對身體奇幻異想。展區中「虛擬實境」模擬「無法分辨真實虛擬的那一刻」，由遊戲體感設備商智崴「XR Cinema」透過VR設備帶領民眾突破時空限制，進行一場未知的冒險之旅。

9日至11日有美秀集團、滅火器、拍謝少年、大象體操、孩子王、The Fur.等獨立樂團在駁二塔接力演出。展覽與保育類漫畫店「Booking」合作，打造一間滿是經典科幻漫畫，或坐或臥都舒服、讓人腦洞大開的精神時光小屋。

漢神巨蛋廣場則集結多家體感電競廠商打造「KOSMOS主題館」，以教育學科、生活應用及電競娛樂為主題，打造超現實的未來場域，民眾可免費體驗多人連線對戰、虛擬演唱會和VR運動賽事。

(中時 )