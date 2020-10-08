持續受到新市紡紗廠及仁德空紡廠停產影響，南紡9月合併營收14.18億元 年增-13.91％；不過，南紡指出，在美國制裁新疆棉製產品，將讓品牌廠轉移生產供應鏈，南紡將有轉單效益；另外，近期美國棉價走揚，南紡因有低價庫存，可有漲價後的庫存利差，預期，第四季的營運將有機會恢復成長軌道。

根據南紡統計，新市紡紗廠及仁德空紡廠停產項目，約占今年第一季合併營收約6.59％。

南紡指出，美國制裁新疆棉，品牌服飾為避開禁令風險，已陸續轉移生產供應鏈，非中國大陸的棉紡廠都將受惠，而南紡原料，主要採用美國棉，小部分是印度棉，且產地集中越南，已開始有轉單。

越南廠是南紡海外最大生產基地，南紡越南廠共有60萬錠紡紗月產能，2018年，南紡更在越南太子龍廠區利用剩餘空間進行二廠三期擴廠事宜，新產能共計每月2萬錠，目前新產能已陸續投產。

南紡表示，南紡原本一向有六個月的原料庫存，在棉價上漲下，因成本低於市價，預期可有漲價效益，提升產品利差，對第四季的獲利成長有助力。

在疫情趨緩，全球消費市場逐步解封下，客戶遞延訂單出貨、訂單回流都有增加；加上棉價上漲，低價庫存所產生的產品利差提升，南紡指出，因轉單效應及庫存利差，9月開始，整體營收受新市紡紗廠及仁德空紡廠停產的影響已漸縮減，預期第四季的營運將會衝高，營收有機會恢復正的年成長。

(工商 )