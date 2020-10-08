受惠半導體需求持續看好，主業特殊氣體營運穩健，晶呈科技（4768）9月營收0.68元，月增60％，年成長28.77％；前3季營收3.99億元，年增1.97％。因應半導體及面板客戶需求，計畫建置特殊氣體二、三廠，挹注營運成長動能。

晶呈表示，新產品銅磁晶圓應用於Mini LED與Micro LED上，已過驗證，每小時可巨量轉移超過300萬顆晶粒，目前在北美戶外看板市場已有斬獲，預計明年大量出貨。

晶呈為專業特殊氣體製造廠，應用於半導體前段、半導體後段封裝、平面顯示器前段等各類製程，2018年與上游原料商Astor的經銷商SGC合資成立亞欣達，切入多項化學品製造，並代理新菱的reclaim wafer及代理太陽能產業之相關設備、近年也跨入晶圓重生及銅磁晶圓業務。

晶呈指出，Mini LED與Micro LED產品首發應用在於戶外的高亮度顯示屏裝置，其他應用亦同步展開。公司的銅磁晶圓之特性可解決當前Mini LED與Micro LED製程上，壽命過短容易破碎等問題，利用磁性更可快速巨量轉移，效率遠超過目前黏貼製程。

目前已與國內多家廠商合作，預計2021年正式量產出貨，已鎖定北美戶外看板市場，送樣測試順利，未來更看好在小尺寸面板等其他領域的突破。

另外，晶呈之晶圓重生服務能精準去除矽晶圓上薄膜，不會損傷矽晶圓，且以同樣矽晶圓處理量來比較，晶呈特殊氣體用量只有傳統濕式化學品1％，已獲得美、日、台多家半導體大廠認證完成，預計明年大量出貨，並規劃擴增生產線。

(工商 )