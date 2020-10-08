遠雄人壽今年榮獲多項專業商品獎項肯定；繼「終身醫療險」獲選為優質保單後，接著定期壽險與重大傷病險商品，以高保障、高CP值連續兩年拿下「保險AI大賞」榮耀，遠雄人壽近日又以「愛無限Ｂ型防癌照護終身健康保險附約」再獲國家級肯定，於第17屆國家品牌玉山獎獲頒為最佳產品類全國首獎殊榮，並以穩健經營實績、創新品牌理念蟬聯「傑出企業類」及「最佳人氣品牌類」獎。

遠雄人壽近年以「做自己的英雄」品牌核心，引領世代人群堅定目標、積極前行，傳達勇於面對逆境，堅持理想直到被看見的不放棄精神，連續5年獲中華信評「twA＋」評等，截至8月底總資產超過5600億元，有效契約逾700萬件，資本適足率優於法定標準，無論在保費收入或獲利表現亦連年成長。

遠雄人壽連續10年提供癌症家庭子女獎助學金，不間斷關注癌症議題，有鑑於抗癌之路需要長期照護與治療，且考量癌症狀態持續、復發與罹患其他癌症的風險，遠雄人壽「愛無限Ｂ型防癌照護終身健康保險附約」提供單筆初次罹患癌症保險金以支付醫療開銷，後續治療可運用20次「罹癌照護補助保險金」，療程期間和結束後的追蹤檢查則有「癌症定期追蹤檢查保險金」來支應，最高給付50次，為保戶做好健康管理。

保障期間內，痊癒後復發仍可獲得給付，讓患者安心無憂積極抗癌，建構起紮實的癌症醫療防護網，獲得國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎最高榮耀，實至名歸。

《Ｍoney錢》日前公佈第二屆保險AI大賞，從22家壽險公司、數百張保單中，「遠雄人壽千禧一年定期壽險」、「遠雄人壽保安心Ｂ型重大傷病一年定期健康保險附約」兩張商品，分別入列「一年定期壽險」及「重大傷病定期保險」最佳保單首選，未來，遠雄人壽加重民眾最需要的人生保障，持續開發適合各族群的優質保單，給予國人最堅實保險防護。

(中時 )