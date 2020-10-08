台中市歷史建築「豐原林務局宿舍群」整修進度停擺，目前仍由東勢林管處代管，近日完成樹木疏剪，卻遭民眾投訴過度修剪，質疑管理林地及森林保護的專業單位，理應人才濟濟，竟把綠樹修得像狗啃。對此代管的東勢林管處推說是國產署委託廠商疏剪，未提供任何建議。
在「豐原林務局宿舍群」附近上班的市府葉姓員工投訴參天的大樹過度修剪，本來樹冠優美，修到沒樹蔭，如同截肢，要樹如何茁壯？質疑東勢林管處是管理林地及森林保護的專業單位，理應人才濟濟，竟把綠樹修得像狗啃。
台灣護樹協會常務理事楊國禎看過照片後痛心表示，不僅砍到不成樹形，餘下的枝幹也失去互相支持的支撐力，亂砍樹不僅破壞樹木的結構與架構，還會長出更易斷裂的枝葉，強調修剪應依樹的特性、環境，疏枝通風、去弱留強，展現優美樹形，並強壯未來發展。
負責代管的東勢林管處說明，因該區樹勢茂密，為免破壞建物屋頂，函請國產署中區分署9月27日進場修剪。國產署中區分署回應，當時會同林管處人員到場，並在其人員建議下修剪樹木。對此，東勢林管處強調「僅協助現場禁停車輛事前宣導，並未提供修剪建議。」
針對整修部分，台中市文化局長張大春表示，前朝曾規劃漆藝館等產業發展願景，但當地豐原中正公園已有漆藝館，2019年間地方反映沒必要浪費資源增設，因此至今仍未辦理撥用，東勢林管處對於豐原林務局宿舍若有活化修繕意願，文化局樂於協助辦理。
(中時 )
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