當遇到緊急情況，或是不幸發生車禍導致昏迷，身上又沒有聯繫資料，便無法即時聯絡家屬，也會造成醫護人員的困擾。對此，一名急診科護理師呼籲大眾，可以使用手機內建的「醫療卡」功能，建立緊急聯絡資料，就能在出狀況的第一時間聯絡家屬，實用功能也讓網友大讚，「立刻設定！」

原PO在「Dcard」上表示，自己是一名急診科的護理師，在急診室看過太多急救、出車禍的病人入院後無法立刻通知家屬，因此他建議使用iPhone的民眾可以利用內建的「醫療卡」來建立緊急聯絡人，便可在不必解鎖的情況下聯絡到家屬。他也語重心長的說，自己在急診遇到的病人，幾乎都沒有設定此功能。

原PO也接著分享ios系統醫療卡的設定方法。首先進入設定畫面便可看到內建程式「健康」，點進去以後，按下「醫療卡」，再點一下，便可開始輸入自己的緊急聯絡人、家人的電話。內容詳可以詳細記錄病歷、過敏藥物、用藥等狀況。

急診護理師教民眾如何設定ios手機的醫療卡。(圖/羅心妤提供)

急診護理師教民眾如何設定ios手機的醫療卡。(圖/羅心妤提供)

對此，就有網友指出，這項功能不止ios擁有，使用android系統手機的民眾，此功能名為「緊急資訊」，在鎖定畫面的狀態按緊急通話後，在上方就可開啟緊急資訊欄，便可以聯繫到家屬。

實用貼文發出後，不少網友紛紛感謝原PO提醒，「設定好了！謝謝你分享」、「雖然不希望用到，但我還是先設定了」、「一拿到手機就立刻設定了！推給還沒設定的朋友們」、「謝謝分享，你超棒」。另外，也有網友提醒，醫療卡填的資料愈詳細愈好，「這樣協助的旁人在緊急的時候才能救你一命」。

(中時新聞網)