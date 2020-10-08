台灣晶圓代工二線大廠聯電近來受惠於美國中芯禁令轉單效應，加上市場對於5G、車用電子、物聯網（IoT）等需求大爆發，瑞銀證券將聯電目標價上調至45元、股票評級升至「買進」。對此，聯電ADR大漲7.39%，8日台股股價也大漲逾9%，離4,000億元新台幣市值僅一步之遙。

外資報告激勵下，聯電ADR股價7日開盤開高走高，終場大漲0.36美元或7.39%、收在5.23美元，8日盤前價則是上漲逾3%。聯電8日台股開盤同樣大漲，甚至一度觸及漲停板，雖盤中漲勢收斂，尾盤在買盤湧進下，終場大漲2.70元或9.15%、收在32.2元，成交總量644,641張，較前一交易日翻倍，市值達到3,935.6億元，離4,000億元市值僅一步之遙。

瑞銀證券的研究報告指出，8吋晶圓產能未來2、3年產能恐都相當吃緊，獲利結構性轉佳，看好聯電未來幾年的獲利與股東權益報酬率將進一步強化，主要是受惠車用、工業與物聯網（IoT）需求提升，加上5G智慧機正進入爆發期，大環境對聯電相當有利。

供應鏈消息也指出，因中芯禁令導致高通、博通等無廠半導體廠商將電源管理IC轉單至台積電、世界先進以及聯電，聯電8吋晶圓代工更是供不應求，報價不斷提高之下，平均價格已經相當接近台積電。

聯電憑藉成熟製程為核心的商業模式，28、22奈米製程技術趕上台積電，預期聯電28奈米製程每片晶圓於2021年折舊將下降46％，2022年下降7成，假設產能利用率達到95％，28奈米製程2022年毛利率衝破6成。法人估計，聯電毛利率從2019年14.4％，將在2020、2021、2022年逐年提升為22.4、29.7與35.8％。

(中時新聞網)