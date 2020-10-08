證交所舉辦的證券商ETF及ETN競賽於9月底截止，各獎項得主已出爐，預計於11月11日舉辦頒獎典禮，將邀請主管機關、公會代表與得獎證券商共同出席。其中，ETF交易貢獻獎與ETN交易貢獻獎兩大獎項，分別由凱基證券台北分公司及元富證券城中分公司奪冠。

證交所指出，依據競賽成績計算結果，ETF交易貢獻獎與ETN交易貢獻獎，分別由凱基證券台北分公司及元富證券城中分公司獲得冠軍；臺股ETF交易貢獻獎、ETF交易比重獎及臺股ETF造市獎分別由臺銀綜合證券經紀部、永豐金證券潮州分公司及永豐金證券策略交易部獲得第一名；9月份ETF交易進步獎及ETN交易進步獎則分別由國票綜合證券南京分公司及元大證券崇德分公司奪冠。

ETF交易貢獻獎、ETN交易貢獻獎、臺股ETF交易貢獻獎、ETF交易比重獎及臺股ETF造市獎，前三名獎金皆分別高達40萬元、20萬元、10萬元；ETF交易進步獎及ETN交易進步獎獎金則分別為20萬元、10萬元。

(工商 )