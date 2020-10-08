美食-KY（2723）公布自結2020年9月份合併營收，連續第五個月成長，來到新台幣18.5億元，寫下今年以來的新高。美食-KY第三季營收反並出現十年來最大增幅，較上季成長超過兩成。

展望第四季，美食-KY在各主要市場進入傳統烘焙旺季，門市業績仍可望穩定增加，進一步貢獻下半年的營收及獲利。

全球各主要消費市場持續受疫情影響，餐飲服務業的衝擊尤其明顯，美食-KY第三季逆勢成長主要受惠於主要海外市場─美國及大陸─迅速調整營運模式，迎合消費者需求，營業額雙雙從上半年的谷底回升。法人認為，在今年展店相對謹慎的情況下，美食-KY營收成長主要由既有店帶動，不只有效貢獻獲利，也更能在疫情之中確保消費者及員工的健康。

美食-KY在大陸市場，營收連續七個月成長，帶動第三季營收較前一季度成長23％，創十年來最大增幅。同店銷售於8月份轉正後，9月份維持正成長。法人觀察，85度C過去兩個月推出的飲料及蛋糕新品，強打質量提升，搭配親民的價格，成功獲得消費者的青睞。9月底更有強檔新品岩燒芝士蛋糕問世，搭配持續回溫的麵包銷售，令法人樂觀看待秋冬烘焙旺季的業績能持續成長。

儘管美國市場仍受到新冠疫情及野火空汙的影響，9月份85度C在當地的營收還是締造連續第五個月成長的佳績，同店衰退更持續改善。在最主要的市場─加州，州政府9月中旬也宣布，肺炎疫情以及野火的控制都已經開始看到效果，相信最壞的情況已經過去。法人觀察，今年四月以來，85度C除了家喻戶曉的現烤麵包持續受到忠實客戶的支持之外，蛋糕品項的銷售也相對亮眼，可見疫情期間85度C爭取到新一批消費者的捧場，對於未來在美國的持續成長不啻是重要利多。

在台灣，85度C獨家取得韓國授權，九月上旬推出兩款救援小英雄造型蛋糕，以及一款切片蛋糕；除了造型全台獨家，更加贈小朋友最愛收藏的機器人公仔，以及專屬蛋糕提盒。一方面創造差異化，二方面刺激購買慾望。

(工商 )