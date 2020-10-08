瑞基（4171）自結9月營收6117萬元，年增124.09％，預期因擴大佈局歐盟市場，加上東南亞市場亦有斬獲，第四季營運樂觀。

今年受惠新冠疫情，檢測新品熱銷的瑞基，1-9月累計營收5.72億元，年成長135.54％。

瑞基表示，目前多國爆發二次新冠肺炎疫情，各國依照當前疫情狀態，重新部署防疫策略。日前專家指出新冠病毒流感化可能性增高，參考流感疫苗與藥物問世後檢測市場需求持續成長，該公司規劃的百萬月產能試劑自動化產線，預計10月進廠裝機，第四季可投產；因應各國法規需求，亦積極針對各市場進行認證與當地測試。

目前FDA EUA補件所需之當地測試已完成，現交付報告補件待審；POCKIT Central新冠病毒檢測設備及試劑產品已取得台灣衛福部防疫專案核准製造之外銷許可及製售證明，台灣正式外銷許可及製售證明申請中。

此外，瑞基持續佈局新冠新市場，歐盟方面，英國目前正與當地老人療養院和醫療機構進行端點測試，預計10月下旬獲最後測試結論；德國、西班牙、義大利與希臘客戶接積極洽談中。

亞洲方面，9月新增緬甸市場訂單；印尼、烏拉圭、墨西哥、中東與台灣市場亦持續出貨。非新冠市場方面，瑞基非洲豬瘟檢測產品取得菲律賓動物產業局（Bureau of Animal Industry）獸醫生物產品註冊，可供應當地畜產市場防疫需求。

(工商 )