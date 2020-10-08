孫其君今年9月16日退伍，他當兵前和友人及家人合夥200萬，斜槓開拉麵店當起老闆，在內湖開設「力量拉麵」，開店一年來已回本，8日他舉行退伍見面會，沒邀女友郭雪芙來，倒是邀請郭的好友袁艾菲站台，他則解釋「有機會再邀請她，感覺現在是很敏感的時期，大家很關注這件事」。有機會跟袁艾菲一樣閃婚？他笑說：「有好消息會選個好的時間跟大家說。」

被問到女友郭雪芙是否有來捧場？他笑說「雪芙有來吃，覺得很不錯」，被問到有親自下廚給女友吃？他僅回「中秋節我有烤肉給大家吃」。至於郭雪芙先前開刀住院，他說「有去看她，畢竟開刀是滿大的事，很突然住院，都有嚇到」。

身高178公分的孫其君，透露當兵這一年的確有變胖，從入伍前68公斤，一路發福到79公斤，笑說因為當兵亂吃，但下半年後督促自己，自嘲「畢竟沒有要退出演藝圈」。袁艾菲也說，老公老魚是選角，平常都會關心各演員狀況，看孫其君發福樣還忍不住說「唉，妳去叫他跑步動一下」，所幸孫順利瘦回72公斤。

自己當老闆後對店內事情親力親為，注重店內衛生清潔，包括清雨溝、調整店內空氣，也會自己洗廁所，而當替代役週末期間，自己也會來店內幫忙。近期也上運動型節目，疲累程度讓他直呼「還好平常有健身維持」。

袁艾菲和老公甜蜜互動，孫其君讚「模範夫妻」，袁艾菲自虧是「假面夫妻」，每週還會開檢討會，孫則認為每對都有自己的經營模式，今年32歲的他會不會想婚？孫其君說「目前沒規劃幾歲結婚，退伍後時間比較鬆，把店顧好，演藝事業經營起來，疫情關係，大家也要多花心思」，他目前也正在洽談新戲。

孫其君開設拉麵店，好友袁艾菲站台。（石智中攝）

孫其君為袁艾菲介紹拉麵。（石智中攝）

(中時 )