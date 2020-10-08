聯發科(2454)9月營收持續爆發，月增加15.74%、年增加61.18%，不僅持續站穩「3」字頭，更是續創新高，聯發科在營收連2月創新高下，第三季營收更是衝上927.75億元的歷史新高，一舉超越財測，以目前聯發科全年累計營收來看，先前就有外資預言，聯發科今年全年營收挑戰100億美元大關有機會成真。

聯發科9月營收378.66億元、月增加15.74%、年增加61.18%；累計前9月營收2257.41億元、年增加24.37%。

市場估計，由於華為禁令是在9月15日生效，故9月上半個月華為持續積極拉貨，支撐聯發科營收動能強勁，單月營收續創新高。

聯發科第三季營收衝上927.75億元、季成長37.24%、年成長38%，單季營收飛越財測825~879億元，更是聯發科單季營收首度衝上900億元大關，創下歷史新高，先前就有外資斷言，聯發科今年全年營收將落在2934億元，經換算約100億美元大關，和全球三大無晶圓廠公司博通、高通及Nvidia年收入均大於100億美元規模靠攏，聯發科可能很快就加入他們的行列。

(時報資訊)