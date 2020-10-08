《電子零件》燿華Q3營收季增69.94％ Q4拚向上 17:392020/10/08 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 PCB廠—燿華(2367)9月合併營收14.23億元，較上月小增1%，累計第3季合併營收為38.22億元，季增69.94%，由於手機、無線藍芽耳機及車用客戶訂單回升，燿華預估，第4季有機會比第3季好。 渡過第2季營運谷底，燿華營運快速回升，9月合併營收14.23億元，較上月成長1%，年減32.56%，累計前9月合併營收97.05億元，較去年同期減少41.8%。 燿華表示，由於手機客戶拉貨啟動，且無線藍芽耳機訂單回流，加上車用客戶訂單緩步回升，預估第4季有機會比第3季好。 (時報資訊) #燿華 #合併營收 #季增 #無線藍芽耳機 #車用客戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》立凱-KY第三季營收季增994％ 超越上半年 07:442020/10/08 財經 《半導體》超預期 台積電9月營收再創高、Q3季增14.7％ 14:322020/10/08 財經 汽機車零件進旺季 東陽9月營收月增14％ 09:492020/10/08 財經 研華Q3營收減9.26％ 符預期 04:102020/10/08 證券．權證 房市熱帶動家具需求 詩肯Q3營收暴增24％ 16:412020/10/08 財經 聖暉前三季營收提前衝破百億 年增8.65％ 15:312020/10/08 財經 《半導體》世界先進9月營收雙增 Q3季增1.42％再創新高 15:572020/10/08 財經 凌巨9月營收月增7.02％ 14:382020/10/08 財經 《半導體》旺宏Q3營收躍史上第3高 前9月同期新高 10:382020/10/08 財經 《觀光股》漢來美食Q3營收登次高 全年拚再登峰 14:492020/10/08 財經 財經熱門新聞 電動車大降價引殺戮戰？ 大陸湧現特斯拉殺手爆致命傷 - 財經 國巨、華新科 業績雙飆客 - 財經要聞 - 工商時報 仍是世紀大騙局？台積電也曾認賠 老謝點出10年慘業未來 - 財經 聯電8吋晶圓需求太狂！報價追上台積電 4千億市值差一步 - 財經 科技巨頭走勢更加凶險 專家警告新一波拋售潮來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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