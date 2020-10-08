PCB廠—燿華(2367)9月合併營收14.23億元，較上月小增1%，累計第3季合併營收為38.22億元，季增69.94%，由於手機、無線藍芽耳機及車用客戶訂單回升，燿華預估，第4季有機會比第3季好。

渡過第2季營運谷底，燿華營運快速回升，9月合併營收14.23億元，較上月成長1%，年減32.56%，累計前9月合併營收97.05億元，較去年同期減少41.8%。

燿華表示，由於手機客戶拉貨啟動，且無線藍芽耳機訂單回流，加上車用客戶訂單緩步回升，預估第4季有機會比第3季好。

(時報資訊)