專業絕緣材料廠-鉅橡(8074)經過3年佈局，跨入美耐板市場，鉅橡9月合併營收1.21億元，較上月成長21.7%，較去年同月成長17.5%，創下近23個月新高，累計第3季合併營收3.38億元，年增率2%，公司將於第4季舉辦美耐板新產品發表，搶攻高端美耐板建材市場，鉅橡表示，希望美耐板產品今年能損益兩平，未來成為公司新營運成長動能。

鉅橡歷經三年醞釀，從墊板、電木板跨足美耐板產品，以自有品牌「多娜彩」搶攻國內建材市場，挾通過美國UL認證電子級絕緣墊材板的高標準生產美耐板，今年三月推出「LAVI 樂維」產品，深受室內設計團隊青睞，今年9月美耐板營收貢獻達1200萬元。

鉅橡表示，公司美耐板品牌-「LAVI 樂維」，憑藉全台獨家耐磨技術，採用德國特殊塗層，打造具備耐磨、抗菌防潮防霉等不同元素的室內裝潢材料，包含美金金屬板、康倍特板、抗菌板等產品，深受室內設計團隊青睞，藉以打造商業設計空間，公司將於第4季舉辦美耐板新產品發表，搶攻高端美耐板建材市場，希望美耐板產品今年損益兩平。

受惠於美耐板開始貢獻營收，且第4季進入消費性電子旺季，各大手機品牌陸續發表旗艦新機，加上NB、平板等消費性電子需求持續，PCB啟動庫存拉貨動能，墊板及電木板出貨成長，鉅橡9月合併營收1.21億元，創下近23個月營收新高，累計前3季合併營收9.13億元，年減幅收斂至2.4%。

鉅橡表示，公司仍謹慎評估疫情變化對電子產業的影響，然中長期受惠5G高階技術布局，以及公司產品多元應用有成，營運可望維持穩健。

(時報資訊)