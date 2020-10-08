聯電(2303)今(8)日公佈內部自行結算2020年9月合併營收為145.34億元，比8月合併營收148.42億元減約2.07%，較去年同期增加34.25%。聯電第3季營收再創新高，季增率約1%。

聯電在7月營收創新高154.94億元，8月合併營收為148.42億元，9月合併營收為145.34億元，整體第3季合併營收約448.7億元，季增率約1.09%，略優於預期且再創單季營收新高紀錄。

聯電1~9月合併營收為1315.24億元，為歷年同期最佳紀錄，比去年同期增長達23.67%。今年營收可望再創新高。

聯電第3季展望平穩；預計第3季晶圓出貨量將較第2季持平，產品平均售價也將持平，即第3季營收將與第2季相當，實績為季增約1%優於預期。

聯電先前表示，第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平。

聯電指出，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第3季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。聯電28奈米客戶更加多元化，且由於8吋客戶需求強勁，產能吃緊，法人估營運維持高檔水準。

大陸晶圓代工廠中芯國際4日正式公告，說明美國出口限制。中芯恐遭非陸系客戶抽單，台晶圓代工廠台積電、聯電、世界先進等有機會獲轉單，並促使8吋晶圓代工漲價可能持續至2021年，聯電亦可望受惠。

(時報資訊)