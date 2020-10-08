女力崛起新勢力，台中首度專為女性設計的「2020台中女力女麗Women’s Day」將於10月24、25日在台中市府前廣場舉辦，國泰金控與台中市府共同打造以女性族群為主，規劃了室內外結合知性與運動美力的一系列活動，歡迎市民朋友一同感受運動的熱情與魅力。

國泰金控去年首度號召女力夯運動，活動一出立刻秒殺，只見當天湧入數百名愛運動的「粉紅女郎」，跟著台上教練一個口令一個動作，從拜月式做到嬰兒式，一群人大喇喇躺在秋意正濃、涼爽無比的廣場裡，場面浩大，度過汗流浹背、身心愉快的瑜伽時光，不少人吵著「明年還要手刀搶票參加」。

今年，特別移師台中，「2020台中女力女麗Women’s Day」將於10月24、25日在台中市府前廣場舉辦，室內講座「我懂你／妳-兩性理想生活大解析」，由國泰金控攜手奧沃市場趨勢顧問、World Gym舉辦免費講座，以研究調查及數據分析為基礎，分享時下兩性在金融商品偏好、消費選擇及運動取向上的差異，帶領參與者重新認識內心需求、實踐理想生活。

此外，還安排室外健身課程「健康美力帶與燃脂有氧訓練課程」由專業教練為女性量身打造。運動之餘，還有Red Bull PAO一對一花式扯鈴表演、外型可愛的胖卡美食車市集、籃球棒球闖關遊戲、運動機能評估系統體驗等，要讓民眾感受臺中幸福優質的運動生活。

即日起開放報名(1)免費講座限額400名，(2)女性專屬「健康美力帶與燃脂有氧訓練」課程，報名費NT$400限額500名。 期待10月24、25日在台中市府前廣場，一同見證台中女性掌握力量、勇往直前，亮麗的身影。活動訊息報名好康請上伊貝特報名網https：／／bao-ming.com／eb／content／4565＃22417，快揪閨密們上網搶票吧。

(旺報 )