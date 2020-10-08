智冠科技（5478）8日公布9月營收6.14億元，月增7％、年增19％，智冠表示，上月營收相較8月成長，主要是因為隨著下半年疫情逐步受到控制，遊戲實體活動逐步開放，帶動智冠旗下會展活動業務回溫。

智冠自結第三季單季營收17.53億元，年增21％，前三季累計營收55.56億元，較去年同期成長29％。上半年稅後淨利則為5億元，年增67％，每股盈餘（EPS）4.1元，在集團各事業體穩健成長下，獲利站上十年同期新高。

智冠表示，子公司遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的手遊《三國群英傳M》舉辦「百萬獎金爭霸賽」，將在10月18日至台北三創舉辦線下總決賽，屆時將帶來全新的改版內容以及重要合作等消息。此外，線上遊戲《古劍奇譚網路版》上週更新內容，《新天龍八部Online》也將於10月21日推出改版，有望為遊戲內的消費力道帶來新的挹注。

智冠旗下中華網龍，則是在9月底推出線上遊戲《飄流幻境Online羅德島傳說》全新版本，11月還將推出《武林群俠傳Online》改版資料片，大幅優化遊戲畫面，提升操作便利性。而自研手遊《黃易群俠傳M》也持續更新優化，下週將加入陣法系統、新手手冊及多項新功能。

另外，在金融科技部分，智冠表示，金融科技子公司藍新集團線上代收付業務穩健成長，更持續推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付收款服務，以完善的金流解決方案加速商家串聯各種支付工具，打通行動支付的使用場域，並藉此帶動《ezPay簡單付》電子錢包應用服務。

以第四季來看，智冠遊戲通路MyCard仍將是貢獻營收的主要來源，《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》兩款遊戲改版推出加上行銷費用下降，也將有望為獲利帶來強勁貢獻。

(工商 )