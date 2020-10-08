國民黨點名民進黨副祕書長林飛帆，要求林為了萊豬議題辭職或道歉；林飛帆回應「口水仗無助食安把關」。國民黨文傳會副主委鄭照新在臉書回應，指對林飛帆的口應很失望，還不忘大酸高雄市長陳其邁。

鄭照新說，陳其邁市長對瘦肉精的態度，硬拗大意為「當年是只針對馬英九，現在時空環境改變」，至少大方承認自己就是髮夾彎，大家頂多怨嘆自己受騙上當所託非人。殊不知青出於藍勝於藍，新世代飛帆兄，英雄出少年，他從不認為林不足以勝任副祕書長位子，但今天這篇蒼白貧瘠迴避立場的回應，卻證明林似乎無法逃避「換了位子就換了腦袋」的宿命，進行記憶斷片大考驗。

鄭照新說，飛帆兄不但全盤迴避自己過去的說法，反過來指控國民黨馬總統時，連事實都沒做好查核，馬政府相關規範最後是在codex國際標準出爐後才最後定案，就算當年國際標準已過，民進黨照樣反對到底，謊言再度被揭穿，還不如其邁市長大方承認，「反正我就是當選了，兩年凹四年你能拿我怎麼樣？」

「這篇回應，我，失望了。」鄭照新在臉書如此表示，並附上維基百科的資料佐證。

附上維基百科基本資料扒梳：

《2012年7月6日，民進黨主席蘇貞昌出席台北市黨部第十四屆評委召集人暨執行委員、評議委員就職典禮致詞時表示，民進黨作為一個民主的政黨，雖然現在沒有執政，但責任繁重，面對不斷變化的國內外局勢，民進黨還有很多事情要做，譬如昨日聯合國codex（國際食品法典）做出對於萊克多巴胺最高殘留容許量標準後，民進黨將堅持一貫立場，即「守護國民健康」、「參考國際標準」、「嚴格監督政府」及「保護畜牧產業」。》

《2012年7月25日，立法院臨時會召開，在野黨團雖未進行杯葛，但民進黨團發言人田委員秋瑾於發言時依舊要求除了牛肉之外必須要零檢出。但最終國民黨以人數優勢進行表決，通過「食品衛生管理法」修正案以牛肉肌肉10ppb為基準，可允許提出申請牛隻飼料添加萊克多巴胺，以及開放進口萊克多巴胺的美牛肌肉進入台灣市場，而牛隻內臟和其他動物肉類維持零檢出。民進黨、台聯黨、親民黨三黨團皆投下反對票。》

(中時 )