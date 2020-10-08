串聯台南東區、仁德藝文場館打造的仁東藝文廊道。(曹婷婷攝)

台南文化中心從36年前一片甘蔗田，到如今東區成為文教區，緊鄰的仁德區近年也設置奇美博物館、十鼓仁德文創園區、台南家具產業博物館等場館，方圓5公里內還有許多私人小型藝文館舍藏身巷弄或民宅，但多數人不知悉，台南市政府整合東區、仁德藝文景點，打造「仁東藝文廊道」，型塑南台南台1線帶狀藝文生活圈，帶動藝文產業發展。

台南文化中心36歲生日，將文藝能量向外擴展，以台南文化中心、巴克禮公園、十鼓文化園區、奇美博物館、台南．家具產業博物館為基點，推動從東區延伸至仁德區的「仁東藝文廊道」。配合台南文化中心館慶，仁東藝文廊道各大場館推出入館優惠活動，還有5大場館集點活動，邀請民眾走訪廊道上的藝文空間。

台南市長黃偉哲表示，台南是文化古都，文化就像1天3餐一樣，非常重要，期許仁東藝文廊道讓台南文化更具豐富性、多元性。

仁東藝文廊道各大場館配合文化中心館慶活動推出許多入館優惠活動，其中包括：憑36周年館慶活動手冊購買奇美博物館「紙上奇蹟2無所不彈」特展享優惠價250元、十鼓仁糖文創園區可享免費體驗「天堂上的鞦韆」1次、台南‧家具產業博物館則是拍照打卡贈小三榫及免費導覽、台糖長榮酒店與國賓影城也推出許多優惠活動等。館慶期間，至5大場館掃描QR Code即可得點，集滿5點就有機會獲得神祕好禮。

台南文化中心配合36周年館慶，於演藝廳、原生劇場、戶外演出共策劃22團54場演出，邀請市民朋友拿著地圖，按圖索驥，共同賞玩仁東藝文廊道上的藝文空間、館舍和店家，共同啟動南台南副都心發展。

(中時 )