全球化妝品製造廠太和-KY(4136)內外銷彩妝訂單的出貨齊步成長，9月合併營收達1.66億元，創今年單月營收新高紀錄，月增65％、年增27.41％，前9月合併營收達7.58億元，年減3.5%。

據Euromonitor公佈的數據顯示，中國大陸彩妝市場規模自2014年以年複合成長率19.4％的速度成長至2019年達人民幣552億元，近年來在彩妝消費低線化、年輕化以及管道多元化的推動下，中國大陸彩妝市場持續保持蓬勃發展的態勢，創造快時尚的美妝供應鏈龐大的市場商機。太和-KY表示，受惠全球及大陸市埸消費者對於美容美妝的龐大需求帶動整體市場的銷售表現，拉升9月營收不受國際疫情及新台幣匯率波動因素影響，寫下今年單月營收新高紀錄。

展望2020年下半年，太和-KY看好內外銷美妝客戶疫情之後的需求成長對整體營運創造的貢獻，除了部分歐美客戶聖誕節限定彩妝禮盒的訂單目前已開始出貨，對下半年營收有望注入成長活水。

(時報資訊)