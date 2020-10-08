苗栗縣獅潭鄉睽違近10年，將重新舉辦鄉民運動會，鄉長謝春梅指出，獅潭為全縣高齡化程度數一數二高的鄉鎮，為了讓鄉民多運動保持健康，並鼓勵長者走出家門，增進與社會互動，將於10月24日在獅潭國小舉辦鄉運，以往鄉運只有大人參加，今年特別邀請轄區4所學校加入，達到全民運動的目標。

時入秋季，暖和的陽光搭配涼爽的風，讓地處山區的獅潭小鎮活躍起來，鄉公所為推廣在地柑橘、仙草等在地農產，除了將於11月舉辦路跑活動，今年也決定重新舉辦鄉民運動會，由各村村長領軍，藉由運動賽事聯繫村民之間的情誼，希望老人家不要總是待在家，多出來走走有益身心健康。

謝春梅表示，獅潭鄉老年人口占全鄉28％，高齡化程度高，因此又被稱為「長壽之鄉」，獅潭已經9年多來不曾辦理鄉運，鄉運不僅能讓各村村民互相交流，也能提倡山城運動風氣，以往只有大人參賽，今年鄉內3所國小及1所國中學子也會加入，為各村、各校爭取榮耀。

獅潭鄉全民運動會將於重陽節前夕舉辦，賽事特別融入敬老、尊老的趣味活動，其中「三代同堂」賽事，就邀請祖、父、子輩輪流操作疊杯，不僅有趣也讓世代互動、拉近距離。獅潭鄉公所指出，有意參加的鄉民即日起可向各村村長報名，每村限額50人，活動免費，歡迎鄉民踴躍參加。

(中時 )