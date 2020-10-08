台中數月前發生一起男主管在女同仁座位旁，上演玩鳥LIVE秀的公然猥褻案件。據了解，這名男主管趁著午休時間，走向1名女下屬的座位旁，並打開自己石門水庫，立即上演玩鳥LIVE秀，所幸女下屬臨危不亂，拿起自身手機側拍存證，台中地院以公然猥褻罪名，判決男主管易科罰金8000元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

據了解，這名台中知名企業男主管，在今年4月期間，趁著公司午休時間，竟站在1位熟睡女同事座位旁，將自己的石門水庫打開並上演進行玩鳥Live秀，女同事被此名男主管把玩的聲音吵醒後，才驚覺自己受到男主管的性騷擾，所幸女同事臨危不亂，立即拿出自己的手機側拍存證，再對這名男主管提出告訴。

法院審理時，男主管反駁，辦公室內總共有10來個員工，聲稱自己只是在午休時間全數熄燈關黑時，認為不會有人看到前提下，自己才開啟水門上演玩鳥Live秀，也說明自己只是想享受別人不知道的事物，確認一下這樣的行為會不會更有快感，男主管也認為，自己並沒有主動提供任何讓人觀看的主觀示意圖，因此男主管認為自己並沒有錯。

台中地方法院認為，經女同事所提供的相關證據確鑿，且女同事的陳述完整明確，也有承辦員警職務報告，並有手機錄影畫面和光碟，以及現場辦公室照片1張，因此判決男主管易科罰金8000元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

(中時新聞網)