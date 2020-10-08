羅麗芬-KY（6666）搶攻十一長假消費、雙十一購物節等消費旺季商機，8日宣布，將於10/14-10/18在中國湖洲舉辦今年第二場招商大會，除了行銷戰略外，更會與美容院分享打造有價值的超級個人形象IP，精準引爆流量，助美容院店業績增長。

營運漸入佳境的羅麗芬，9月營收7,781萬元，月成長約13％，已連續三個月走高；累計1-9月營收4.9億元，年減52％。公司表示，將增加實體活動，以專業＋服務的體驗，搭配無縫接軌且完整的線上銷售通路，滿足消費者在疫情特殊時期的需求。

羅麗芬表示，9月份在中國（廣州）國際美博會參展，獲得熱烈迴響，不僅提高旗下各品牌的曝光，更帶來實質的營收貢獻效益。隨著疫情在中國大陸已獲得控制，政府及民間亦陸續推出振興方案，公司接下來的推廣策略將從消費者的需求出發，並讓消費者能夠在各種通路購買產品與課程，尤其在網路個人頻道影響的潮流下，藉由個人IP的直播效應，帶動實際營銷。此外，在品牌行銷策略上，三大品牌同步推動品牌精細化營運，協助美容院朝百萬業績目標前進，以塑造傳統品牌＋新零售的新布局，期在終端市場再度有所突破。

展望第四季，羅麗芬在線上線下布局完整之下，積極迎接旺季效應，預計今年第二場招商大會將於下周（10/14-10/18）在中國湖州舉辦，俾以拓展業績。

(工商 )