蘇晏霈、瑭霏、林則希、張家瑋、賴芊合等11位藝人8日出席活動，日前蘇晏霈演出《我的婆婆怎麼那麼可愛》後人氣也大增，日前劇組宣布籌備第二季，她笑說希望原班人馬都能演出，也希望能加入新角色，而她劇中和小鮮肉陳禕倫組CP，被虧第一季福利滿滿，她直說「不夠不夠，都只有點到為止」喊話能有更多突破演出，「但尺度也不要太狂啦」。

日前以《鏡子森林》入圍金鐘新人獎的瑭霏，透露近期正準備新電影拍攝，劇中她特地練泰拳，他過去沒打過拳，經過幾堂泰拳課訓練後，身手相當矯健，甚至自爆有次跟朋友私下聊天，講到一時氣憤時，忍不住抬起膝蓋往友人肚子揍，讓朋友通的哀哀叫，而一席話也讓坐在一旁的賴芊合相當緊張，直說「不要打我」。

林則希拍完《大時代》後休息快一年，近期他多在網路直播平台和粉絲互動，也吸引到不少年輕粉絲，提到印象的事，有次收到一名國中老師私訊，竟是有位女同學偷爸媽的錢，說要送禮物給林則希，該名老師希望林則希封鎖那位同學，不過林則希喊冤「她說的那天我根本沒開直播，也沒收到禮物，根本不是我」，也希望粉絲應理性。

賴芊合近期跟好朋友組「歐洲天團」，九月完成人生首場演唱會，也希望有更多這種場合，帶給更多人歡樂，此外她跨足主持界，坦言曾被吃豆腐，但感謝主持搭檔幫救援。

姊妹淘首度攜手鳳凰藝能合作，推出10月份主題活動「姊妹淘好物」，蘇晏霈回憶，幾年前想學滑板，在網路上看到市價一萬多元的電動滑板，竟只賣3000元，貪小便宜訂購後收到包裹，竟是一般滑板；賴芊合則笑說，之前上網訂購知名球鞋，結果送來的鞋子莫名輕，撥開竟是「紙紮」的鞋子；而張家瑋也透露，曾上網買過一隻唇膏，使用後竟然宛如蠟筆粗糙，且卸妝油也卸不掉，讓她很生氣「網購平台要慎選」。

蘇晏霈過去曾遭網購詐騙。（民視提供）

剛入圍金鐘新人獎的瑭霏，近期忙準備新電影拍攝。（民視提供）

張家瑋過去曾買劣質唇膏讓他印象深刻。（民視提供）

賴芊合近期跨界主持又唱跳。（民視提供）

(中時 )