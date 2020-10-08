新竹縣政府警察局推出交通疏導、替代道路地圖，提供民眾參考。（新竹縣警局提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣政府警察局推出交通疏導、替代道路地圖，提供民眾參考。（新竹縣警局提供／莊旻靜新竹傳真）

國慶連假3天假期將於9日展開，為了避免塞車影響出遊興致，新竹縣政府警察局提出縣內4個主要觀光區的交通疏導、管制措施，包含六福村主題遊樂園、北埔老街、內灣老街以及尖石風景區等，並呼籲用路人可留意即時交通路況。

警方指出，此次疏導重點路段包含國道3號的關西、竹林交流道，以及關西鎮正義路、明德路等，以及台3線北埔段、120線橫山段、內灣外環道周邊。

前往北埔替代道路可改走台68線，經竹東北興路匝道下去後沿北興路經中正南路到達台3線，往南行駛到北埔老街；六福村疏運替代道路可從國道3號下來後接118線，再轉往竹18線，即可到達六福村。

往內灣、尖石方向的遊客，建議從台3線轉接120線道前往，如120線車流量過多，警方會在永豐橋南端啟動分流的「環山線」（南坪古道），從永豐大橋南端經由山線直接通抵內灣大橋；若遊客想要直接走環山線替代道路，也可在台3線轉橫山鄉仁愛街或堤防道路，經竹35線以後到達永豐大橋，銜接環山線。

警方將於國慶連假期間，秉持「只要交通壅塞，就可看到警察到場」為原則，在第一時間展現警力疏導作為，讓民眾有感。用路人也可隨時收聽警廣交通台，或電洽03-5513509新竹警局交通警察隊，了解最新交通狀況，以便及時改道。

(中時 )