充滿變動與打擊的2020年，考驗每人面對世界的勇氣。日本漫畫家十日草輔的作品《國王排名》中，則有一位耳朵聽不見、話說不好，身體瘦小的連劍也舉不起來的王子波奇，活在一個以強弱判定個人價值的世界，卻擁有對抗一切的勇氣。動人情節打動不少網友，在網路漫畫連載平台創下超過5000萬點閱率，近日中文版也在台出版。

責任編輯羅怡芳表示，《國王排名》最初就立定明確的規則，全世界的國王都會列入國王排名榜，越勇猛強大的國王，越容易名列前茅。弱小的波奇，就是一位活在社會規則之外的人，但他卻立志要像爸爸一樣，成為最厲害的國王。

故事中，波奇擁有一位同父異母的弟弟，他聰明、善言、劍術也廣獲劍士肯定，人民走過波奇身邊，以為他讀不懂唇語，大膽議論「弟弟還是比較適合當國王吧」。傷心的波奇也只能隱忍，努力忽視後母與弟弟企圖爭奪王位的意圖，並在王國變動中，踏上鍛鍊的旅程。

羅怡芳表示，《國王排名》在網路漫畫平台上相當受歡迎，因波奇的心理歷程讓讀者接觸到「勇氣」，「對年輕族群或小朋友來說，他們在成長路會碰到許多碰撞，也會受限於升學規則，他們會煩惱自己是不是要符合這些規則，才是一位優秀的人。故事中的規則讓人非常有共感，將自己投射其中。」

羅怡芳表示，對大人來說，其實也會碰到被隱形社會規則規範的情況，波奇能夠喚醒大眾已經遺忘掉的勇氣，「故事中的角色，其實也像社會中的每一個人，言行背後擁有自己的理由，像不希望波奇當上國王的後母，就不是想要爭權奪利，而是她擔憂波奇的身體無法承受國王的責任，讓人知道人並非只有好人及壞人。」

《國王排名》為現年43歲的十日草輔第一部漫畫作品。羅怡芳透露，十日草輔年輕時就抱有漫畫家夢想，但後來卻成為一位普通的上班族，直到40幾歲某一天，看見同事向他展示新的繪圖板，才喚回他心中塵封已久的夢想，毅然決然辭掉工作，開始於網路連載漫畫。十日草輔投入漫畫夢的勇氣，也如同波奇追尋目標一樣，給人正向力量。

(中時 )