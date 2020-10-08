劉男霧峰桐林山區汽車沒電受困，霧峰分局吉峰派出所員警歷經九彎十八拐，終於順利幫劉男汽車接電，協助脫困。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市一位64歲的劉姓民眾，日前獨自到霧峰桐林山區農地工作，準備回家時，不料汽車沒電無法發動，霧峰分局吉峰派出所接獲報案後立即出發，因劉男地處深山，非常難找，且道路非常崎嶇，沿途險象環生，員警費了一番功夫，終於找到劉男協助脫困。

霧峰分局吉峰派出所警員洪銘偉、賴彥良，日前接獲報案指出劉男前往霧峰桐林山區工作，天色將晚前結束工作欲返家，不料所開廂型車電瓶卻在此時沒電，前不著村後不著店的，無人應援，求助警方。

由於劉男受困地點，非常深入山區，道路非常狹小，僅容一車通行，而且不少路段是險峻窄陡坡，很多彎道一次轉不過去，需倒車再轉一次，髮夾彎加陡坡、狹路，讓巡邏車輪子多次空轉，非常危險，讓車內員警冷汗直流，幸員警一一克服困難，終於到達民眾受困地點，順利接電發動車輛，助劉男脫困，讓劉男非常感激。

霧峰分局長陳家銘表示，霧峰地區有許多山區道路，且有許多知名的登山景點，許多民眾到此登山，過去也曾發生多起受困於山區的案件。呼籲民眾，進入山區前，要先確認自己車輛的安全性及狀況，且未曾到過的山區道路應結伴而行，才不會發生意外，如在山區遇到手機無訊號時，也可以撥打112緊急救援專線，立即向外求救，以避免發生意外。

(中時 )