大陸高速公路時常發生奇葩事蹟，先前才有一名駕駛，因為開車開到想睡覺，直接將車停在路肩，下車做起伏地挺身，讓交警哭笑不得，但基於安全考量，必須請駕駛到休息站休息，這次有交警在路肩發現冒出陣陣白煙，上前一看讓交警相當傻眼。

男子路肩開煮火鍋(圖片取自/看看新聞)

廈門的成都高速公路（又稱廈蓉高速公路），位於1403公里處，日前交警巡邏至該路段時，發現一輛白色轎車停在路肩上，車前方不斷飄出白色熱氣，於是交警停下車並上前查看，結果看到一名男子蹲在路肩，正在煮火鍋吃。

只見地上散落滿地塑膠袋、衛生紙還有飲用水，男子不顧自己身處在「高速公路」，大喇喇的開心吃火鍋，交警詢問他為何要在這裡開煮，男子回答「餓了，煮點飯吃，想吃頓火鍋」，讓交警感到非常無奈。

男子天兵的違法行為，交警只能苦口婆心教育並勸說，表示「這裡是高速公路應急車道，可以這樣煮火鍋嗎」，同時要求男子不要再繼續煮火鍋，並將他帶到最近的收費站出口，也對違法行為開出罰單。

(中時新聞網)