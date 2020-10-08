幼獅消防分隊新廳舍8日啟用，分隊長李春城認為，這將有效改善打火弟兄的救災效率。（黃婉婷攝）

幼獅消防分隊舊廳舍老舊狹小、安全性不佳，桃園市政消防局斥資6010萬元，打造320坪全新辦公空間，外觀採簡約設計，呼應幼獅工業區特色，內部也新增女備勤室、義消辦公室及小型體訓中心等空間，補足消防工作所須。

幼獅分隊為桃園升格後第6個落成的消防廳舍，昨舉行重建工程啟用典禮時，市長鄭文燦也擔保，未來將陸續完成大湳、新屋、埔子及車輛保養場等廳舍的改建，且力爭社會住宅保留警消名額、爭取中央預算建置永安及平鎮分隊、更新及增購消防車輛、增加消防員額等。

分隊長李春城指出，廳舍建置完畢後，分隊21名成員也正式歸隊，不僅大大縮短轄區救護、救災動線，加上一樓又新增救護備寢室，出勤效率又會更快，讓打火弟兄的救災能量能夠有效提升；消防局長謝呂泉笑稱，新廳舍富含「工業風」，與周邊工業區一拍即合，成為最現代化的即時救災場所。

本次重建工程總經費為6010萬元，中央補助4120萬元，市府補助1890萬，建設地上4層樓的新辦公室，總樓地板面積為1056平方公尺，外觀設計新穎，過去還曾榮獲「桃園市政府第四屆公共工程金品獎」佳作及「2020國家卓越建設獎」規劃設計類優等獎項，特色獨具。

(中時 )