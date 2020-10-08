「說水墨不適合畫人體，那就太瞧不起毛筆了！」從漫畫出發，走向水墨，並獨鍾人體畫的藝術家陳朝寶認為，毛筆在一筆線條內所能表現的濃淡乾濕，畫起人物實是相得益彰，加上他融合多媒材的詮釋，讓水墨畫中的女子不再只是傳統仕女，也有大膽、超現實的裸體。

近日由黃寤蘭策展的《顛倒夢想》展，邀集陳朝寶、陳永模、歐陽鯤以「裸女」為主體聯展，少見的水墨畫裸女，並加入西畫色彩及視覺意象。陳朝寶直言自己向來喜歡畫人體「因為人有七情六欲，藉著人物來反映情感和喜怒哀樂最直接。」個性雖靦腆，說話會臉紅，但陳朝寶卻是自小就喜歡看仕女圖，畫仙女。

旅居國外19年，陳朝寶更目睹西方藝術名作多是以人物為主「不論任何畫派，人都是主流」但他也認為以油畫筆觸所繪的女體「太直接、生硬」，於是自創了多種以水墨結合塗鴉、油彩的手法，更嘗試過將宣紙貼在油畫布上，使得毛筆線條呈現出更富變化的肌理，不論是運用油彩或立體派的女體，陳朝寶都試圖詮釋出屬於自己的東方味。

「創作都是一個階段一個階段的，不會都畫同一題材，但都要有自己的風格。」陳朝寶表示，早期畫漫畫對自己而後的女體畫也有著重要的影響，「喜歡漫畫的天馬行空，可以胡思亂想的荒謬感。」他表示自己畫裸女也充份運用漫畫的想像力，「美，不一定都要美，醜也是一種美」對他而言風格、想像與創意有時更能真實展現人物的千姿百態。

此次於華山《顛倒夢想》展，陳朝寶的裸女外，更有3匹馬為人稱道，陳朝寶表示，馬也是自己十分喜歡的主題，「喜歡以不用造型來表現馬強有力的肌理」而美女與馬，是他近期十分熱愛的表現手法，凸顯著柔弱與剛強的對比，陳朝寶也表示，預計明年在國父紀念館的個展中，便會有一系列人體與馬的作品首次公開。

(旺報 )