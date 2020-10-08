龍潭大九龍生活圈人口密集度高，居民長期缺乏休憩空間，經民代爭取，有望於鄰近的霄裡分渠打造水岸步道，供行人與自行車行走，沿線約1200公尺的道路富含河川、田園風貌，生態景觀盡收眼底，沿路前進還能抵達龍潭體育園區，串起大九龍及大三林生活圈。

龍潭人口現為11.86萬，約有3分之1的市民居住在大九龍地區，但周邊休憩空間與運動機能不足，想活絡筋骨的居民，還須前往804醫院、龍潭運動公園才能滿足需求，供不應求。

市議員劉熒隆指出，要改善上述問題，除推動龍堡營區閒置空間興建國民運動中心外，也建議市府將霄裡分渠旁約1公里的公有地，改建為水岸步道，民眾不僅能沿線享受河岸風光，也感受黃金稻穀的田園風采，便在8日邀集公所、水務局等人前往現地會勘，討論可行性。

水利工程科長蘇鴻指出，該條道路長約1200公尺、寬為4公尺，為公有交通用地。目前將由公所協助規畫興建方案，再由市府尋求工程費用來源；水務局則加強路段河防安全，預計將在渠內增設阻水設施，讓水淹過土石，避免雜草叢生影響景觀。

劉熒隆認為，待水岸步道建設完成後，也將有效增加銜接雙連街527巷至龍潭體育園區，提升園區聯外交通的便利性，同時也可發展九座寮美景，串聯大九龍及大三林生活圈，改善九龍、中興、武漢等8個里的生活環境。

(中時 )