新住民四格漫畫創作首獎作品。（廖素慧攝）

響應10月11日台灣女孩日，嘉義市警察局8日於舉辦「新聲報到齊力止暴」活動宣導反性別暴，並有新住民話劇創作成果發表及高中職學生4格漫畫競賽頒獎，市長黃敏惠表示，唯有減少暴力與霸凌，才能解決問題。

新住民朋友與波麗士合作演出「婦幼安全」話劇創作，傳達性騷擾防治、兒少性剝削防制和家庭暴力防治等觀念，接著嘉義縣秀林國小校長賴耀男率領來自大陸福建、泰國的2名學生表演兒童歌仔戲，活潑精采。

黃敏惠說，透過戲劇演出和4格漫畫提倡「性別平權」的重要性，各界應打破性別歧視，尤其是新住民融入在地生活，需要彼此包容與尊重，同時要從小培養關心社會議題、積極參與公共事務的能力，以實際行動促進社會和諧。

為協助新住民朋友更加認識性別暴力，市警察局首次在暑假期間辦理「新住民婦幼安全話劇創作營」，研習課程涵蓋家庭暴力防治法、性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防制、兒童及少年福利與權益保障法、少年事件處理法、兒少網路安全與多元文化。

同時鼓勵學生創作4格漫畫，並聘請大同國小美術班老師蔡秉勳、中正大學犯罪防治學系主任陳慈幸，評選出12名優良作品，由黃敏惠頒發獎狀與圖書禮金給所有得獎學生。

(中時 )