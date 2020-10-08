內政部部務會報今日通過「液化石油氣容器認可收費標準」草案，將來申請容器型式認可，僅須向中央主管機關繳納2,200元審查費及600元證書費，至於專業機構試驗費用，則改由申請人直接繳給專業機構。由於容器認可制度已行之有年，新的收費標準並未改變相關容器認可作業方式，不會影響瓦斯業者及消費者的權益。

內政部表示，瓦斯桶製造出廠前，須經內政部登錄的專業機構認可合格，並附加合格標示後，始得販售使用。現行對於「液化石油氣容器認可」申請所需費用，訂有「液化石油氣容器認可及合格標示規費收費標準」。

由於容器認可制度，涉及人民權利義務，為符合法制精神，去年11月修正公布「消防法」，已將相關授權規定從法規命令提升至法律位階，考量容器認可的授權法令已變更為「消防法」第15條之3，因此，依據「規費法」規定新訂收費標準。

新訂的收費標準，參酌現行物價指數、人力成本等重新計算收費金額，並將執行試驗部分的費用，改由專業機構自負盈虧，降低專業機構及申請人負擔。例如，申請液化石油氣容器型式認可，應向中央主管機關繳納的費用，從原本4萬3,200元，調整為2,200元，短差的4萬1,000元，屬於專業機構執行試驗的成本，包含檢驗人員薪資、儀器設備購置及維護費等，改為專業機構報中央主管機關核定收費金額後，再由申請人繳給專業機構。

內政部指出，「液化石油氣容器認可收費標準」草案，將依法制作業程序，於近日發布施行，原有的「液化石油氣容器認可及合格標示規費收費標準」將辦理廢止。

內政部提醒，液化石油氣為易燃易爆氣體，故瓦斯桶應該經過檢驗合格才可使用，民眾使用瓦斯桶時，應先確認瓦斯桶護圈上是否附有合格標示，且未超過下次檢驗期限，如瓦斯行送來過期瓦斯桶，可撥打119向當地消防機關檢舉。此外，使用瓦斯桶時，應保持直立且固定，放在室外通風處，避免陽光直接照射，以策安全。

(工商 )