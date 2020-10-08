氣象局表示，國慶連假（9-11日）整體天氣稍涼，東北半部多雲偶陣雨，其他地方為多雲至晴穩定的好天氣。（中央氣象局）

中秋連假剛過，過一周又將迎來國慶連假。中央氣象局指出，連假（9-11日）受東北風影響，整體天氣稍涼，北部溫度落在21度到28度。東北半部多雲偶陣雨，其他地方為多雲至晴穩定的好天氣，但近期日夜溫差大，要注意保暖。

氣象局表示，國慶連假（周五至周日）天氣主要為東北風環境，迎風面北部及東半部為多雲偶陣雨天氣；中南部主要為多雲偶見陽光的好天氣，不過有安排爬山健行的民眾要注意午後山區雷陣雨。

溫度方面，東北半部主要為稍涼的天氣，約在21-28度，東部高溫上看30度；中南部22度-33度，要注意日夜溫較大。

周一收假日（12日）東北風繼續吹拂，東北半部水氣會增多，尤其東半部雨勢會略大，中南部午後要注意雷陣雨。另外，「天氣職人」吳聖宇補充，下周起東風較強，受到南海到菲律賓一帶低壓擾動影響，到達台灣東半部的水氣較多，有利東半部降雨；西半部仍不受影響，天氣較穩定，不過恐要節約用水。

(中時新聞網)