在羅東想找間不錯的餐酒館嗎？靠近羅東火車站的《飲廊corridor》是個不錯的選擇。店內的空間除了輕工業風外，室內的多了非常多的植栽和乾燥花，這些都是老闆的巧思。
飲廊最特別的地方，就是整日都有提供酒精類飲品，不論你什麼時候想喝、想喝多少，飲廊都能滿足你的需求。除了酒精飲品，店內也有提供早午餐、燉飯與披薩，多樣化的選擇，讓客人能盡情自由選。
#橙香松阪豬
除了松阪豬之外，老闆的心頭好是它下面的布里歐厚片吐司，經過微烤之後，外酥內Q，加上份量不小，絕對讓你吃的飽。
#金沙蒜苗鴨胸義大利麵
偏台式口味的義大利麵，鹹香味十足的鹹蛋黃搭配在地的鴨肉與蒜苗，也深獲客人的喜愛。
》店家資訊
地址：宜蘭市羅東鎮公正街56號
電話：03-9550557
時間：週五至週六11：00~02：00（週二公休）
▲未成年請勿飲酒，飲酒請勿開車
(中時新聞網)
#飲廊corridor #宜蘭羅東 #創意料理
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