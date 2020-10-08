美國副總統彭斯與民主黨副總統候選人賀錦麗7日出席他們的首場也是唯一一場辯論。谷歌公司表示，在辯論開始後半小時內，英文短語「粉眼新冠」（pink eye Covid）成為熱搜詞之一。這是為什麼？

很多觀眾注意到，彭斯的左眼在辯論開始時有點發紅，開始猜測這是不是新冠肺炎患者的症狀，尤其是考慮到最近白宮爆發疫情。

BBC中文網8日報導說，值得注意的是，眼睛問題並不是新冠肺炎的主要症狀，世界衛生組織（WHO）表示，最常見的症狀是發燒、乾咳和疲勞。確實也提到了結膜炎，可以導致眼睛變紅或粉紅，但這種症狀並不常見。

不過白宮表示，彭斯每天都在接受檢測，結果一直都是陰性，包括7日辯論前的測試結果。

今年5月，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰在粉專提醒，新冠病毒可以利用眼睛作為人體的另一個入口，「粉紅色的眼睛」也可能是新冠病毒感染的症狀。

吳昌騰引述香港大學公衛學者Michael Chan團隊刊登於《刺胳針呼吸醫學》期刊的研究，提出新冠病毒能同時透過呼吸道與眼睛感染人體證據，新冠病毒可能導致約1~3％的患者，出現紅眼病或結膜炎。

Michael Chan副教授指出，透過眼睛感染新冠病毒的風險更大，因為這種菌株比SARS病毒更強。根據研究小組在實驗室培養採自「氣管、肺與眼結膜的組織」供新冠病毒研究，並與SARS與H5N1做比較。

研究發現，新冠病毒能比SARS病毒，更有效率地感染眼結膜與上呼吸道，在眼結膜中，感染新冠病毒48小時後，複製能力高於SARS約80~100倍。

(中時 )