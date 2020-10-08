患有思覺失調症的巫姓女子與父親關係不和睦，去年11月5日深夜，她竟持水果刀刺殺父親右頸部，還一度謊稱「爸爸自殺」，導致巫父傷重不治。一審依殺害直系血親尊親屬罪判巫女無期徒刑，但二審法官審酌其病況，撤銷原判決，改判巫女18年刑期、執行期滿後並應監護5年，可上訴。

判決指出，巫姓女子（30歲）與父母共同居住在彰化縣員林市，但她與父親、手足間感情平淡，平日家人很少互動，且巫女與父親還曾因垃圾丟棄的問題在餐桌上大聲爭吵；此外，巫女2010年即被診斷出患有重鬱症，4年後又被診斷出有妄想型精神分裂症、妄想型思覺失調症。

去年10月中旬，巫母因女兒精神狀況不佳、擔心她可能發生意外，便沒收巫女零用金，導致母女發生爭執且冷戰長達2、3周，巫女更因此不與家人說話、每天戴著耳機過日子，也因而使得她精神狀況越趨不穩。

巫女與家人冷戰持續至11月5日，判決指出，當晚巫父9點多即回房睡覺，但巫女整日陷入幻想，還懷疑父親私下與她的朋友碰面、使得其好友不與她聯繫，再加上父女倆之前就因垃圾問題發生爭執，當晚10點50分，她竟持水果刀到父親房中、以刀刺殺父親右頸，之後往樓下逃逸。

巫女跑到住家一樓後，還大聲喊「爸爸自殺了」，隨後便騎機車逃逸，家人驚覺不對、趕忙將巫父送醫，但他右側頸部傷口深達9.5公分，經急救後仍因創傷休克死亡；警方事後在附近公園的公廁內尋獲衣褲沾有血跡的巫女。

台中高分院認為，巫女無業在家、平日受父母照顧很多，卻不知反哺為報、反而罔顧人倫弒父，本應從重量刑，但考量她長期受精神疾病困擾、素行尚佳，且其母也原諒女兒、願以愛幫助巫女重生，衡量她僅刺父1刀就罷手、也未阻擋家人送醫，良知未完全泯滅，合議庭撤銷原判決，改判她18年有期徒刑，服刑期滿後並應監護5年。

(中時 )