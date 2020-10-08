被動元件大廠9月營收亮出漂亮成績單，繼聚鼎、凱美、佳邦同步創下營收新高之後，興勤（2428）、今展科（6432）也加入創新高行列，9月營收連袂繳出歷史新高成績單，第三季營收也跟進締造新猷，法人預期，前三季EPS逾半個股本的家數將激增。

9月營收創新高的被動元件廠涵蓋保護元件廠、電感廠以及5G天線廠，其中保護元件廠聚鼎、興勤可說是全壘打，兩家公司9月營收全數創下新高紀錄，聚鼎因美系客戶啟動拉貨潮，加上車市、手機、NB及PC全面復甦，激勵9月營收噴發，目前該公司略上修第四季看法，預期有機會優於預期，加上明年第一季可望與漢高散熱事業編列合併報表，聚鼎營收低檔有限。

電感廠今展科受惠於十一長假提前拉貨潮，遠端辦公、居家工作帶動NB、TV需求維持高檔不墜，面板相關供應鏈受惠，今展科9月營收首度站上億元，達1.1億元，創下單月營收新高紀錄。

根據今展科統計，9月營收呈現年、月大幅成長趨勢，月增23.1％、年增35.9％，第三季因月營收均為高檔，合計第三季營收達3.03億元，季增11.36％、年增28.18％，成功締造歷史新高紀錄。

今展科為京東方、友達、群創等上游TV面板電感供應鏈，並透過面板廠打入NB供應鏈，隨著疫情帶動工作、學習型態改變，Chromebook能見度延長至明年，上游相關供應鏈也因此雨露均霑。

而保護元件廠興勤9月營收也表現突出，達5.47億元，順利創下單月營收新高紀錄，月增2.84％、年增12.62％，除了傳統旺季、十一長假提前拉貨之外，車市、筆電需求復甦，宅經濟、居家工作相關產品如家電類訂單持續走高，推升興勤9月營收表現。

由於興勤第三季單月營收均維持高檔，因此整個第三季合併營收衝高至16.2億元，順利創下單季新高紀錄，季增8.03％、年增9.73％，而在產品組合持續改善之下，興勤無論是第三季獲利或是全年營運可望登高。

(工商 )