第一金控9月稅後淨利為新臺幣11.01億元，月減率27.1％，主要是各主要子公司單月盈餘受金融市場震盪及9月股利收入較8月減少而呈現下滑。今年前9月的累計稅後淨利為新臺幣133.77億元，年減率13.0％，累計每股稅後盈餘（EPS）為新臺幣1.04元。

第一銀行9月份核心獲利表現穩健，淨利收上揚至新臺幣24.85億元，月增率3.0％，手續費收入亦藉穩定之財管收入而揚升至新臺幣6.32億元，月增率10.8％，9月獲利較8月減降之主因為金融交易所得受到資本市場波動加劇，評價收益下滑，加上股利收入下跌，使金融交易利得下滑為新臺幣3.40億元，月減率57.9％，連帶致單月稅後淨利減少為新臺幣11.02億元，月減率20.2％。9月呆帳提存則減少至新臺幣6.84億元，促使淨提存降至新臺幣2.84億元。累計稅後盈餘達新臺幣126.05億元，年減率16.1％。

第一金證券單月獲利降至新臺幣2,996萬元，月減率64.1％，主係自營操作轉為虧損及承銷業務獲利減少所致。累計稅後獲利達新臺幣4.26億元，年增率145.7％。

第一金投信營業費用增加致單月獲利降至新臺幣220萬元，月減率33.9％。累計稅後盈餘為新臺幣4,599萬元，年減率32.6％。

第一金人壽股利收入減少及匯兌損失增加均係人壽單月盈餘下滑至新臺幣2,693萬元，月減率56.6％之主因。累計稅後盈餘達新臺幣4.35億元，年增率63.1％。

第一金AMC因服務收入及處分債權收入減少，致單月稅後盈餘降至新臺幣635萬元，月減率47.3％。累計稅後淨利達新臺幣9,107萬元，年減率2.0％。

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