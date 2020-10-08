總統蔡英文接見北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團，她希望在美台商可以促成「台美雙邊貿易協定」（BTA）的簽署；未來政府也將積極深化台美經貿連結，讓台灣在全球供應鏈重整過程中，發揮關鍵力量。

蔡英文指出，受中美貿易衝突和疫情的影響，讓世界經濟發生很多的變化，主要貿易大國正在積極調整國際經濟布局，全球供應鏈也正在重整中。台灣要在這波變局中脫穎而出，要仰賴台商朋友繼續給予我們最重要的協助。尤其台商朋友長期深耕海外，對當地產業和市場都相當熟悉，這樣的通路優勢是吸引更多外資來到台灣最重要的資產。

北美台商總會今年3月成立「Select Taiwan」，推動台美經貿交流，積極行銷台灣，就是最好的例子。期盼台商朋友未來繼續引介更多外資來台投資，用國際級的資金加速台灣發展的動能。

僑委會今年也會根據台商的需求，客製化協助台商組團再度回國參訪產業，尤其會在產業鏈結和投資台灣等面向，進行更深入的合作，希望台商與台灣產業一起合作，共同開拓全世界的商機。

蔡英文表示，台灣與美國的雙邊關係，也不斷在加溫當中，之前也啟動了一些新的對話，包括新一輪台美經濟商業對話，也希望能更積極深化台美經貿連結，讓台灣在全球供應鏈重整過程中，發揮關鍵力量。

她期盼所有在美國當地的台商先進，可以凝聚在美深耕多年的連結力量，共同協助促成「台美雙邊貿易協定」的簽署，讓台灣經貿關係可以有更多的發展機會。

(工商 )