Sandy吳姍儒獲選為「2020 Generation T亞洲新銳先鋒」（簡稱Gen.T），該獎項由高端風尚雜誌TatlerTaiwan發起，每年只選出50位以內、40歲以下、過去1年半內表現卓越且對社會進步具有貢獻的青年才俊，並透過激勵、表彰這群成功人才，形塑亞洲未來。該單位評審提到，Sandy踏入娛樂圈，除在第54屆金鐘獎獲得益智及實境節目主持人獎外，更出版《我的存在本來就值得青睞》一書，各方面表現亮眼，是屢獲殊榮的電視新星，更是該獎成立以來唯一獲得榮譽的主持人。

Sandy透露自己在今年5月接獲消息，當時經紀人請她閱讀一封全英文信件，她看完後嚇一跳，尤其該雜誌是享譽全球近百年，專為社會精英與頂尖人士量身打造的品味生活誌，能被肯定實屬不易，她擔心是詐騙信件，因此上網Google確認獎項緣由後，發現自己國小同學、同時也是知名時裝設計師吳日云是去年入選者之一，在同步回信確認獎項真偽後，才欣然接受肯定，「非常謝謝評審的肯定與看見，讓我有一種被認證之感。」她打趣由於一生只有一次機會，得獎殊榮很值得被寫進族譜裡，未來與子孫分享。

吳姍儒獲高端雜誌選為2020台灣卓越青年才俊。（容易文創提供）

此外，Sandy也把喜訊告知父親吳宗憲，吳宗憲納悶詢問：「怎麼沒有我？」她回：「只有選30位菁英，而且年齡限制在40歲以下，很抱歉沒有你。」她特地交代爸爸需要保密到頒獎典禮結束後才能公開，沒想到吳宗憲愛女心切，隔天就與各親友聯繫，「我家女兒獲選為傑出菁英，光耀吳家門楣！」讓她好氣又好笑，感動原來自己默默成為爸爸驕傲，「真心希望我們家4個小孩都可以得到這個獎項的肯定」。

(中時 )