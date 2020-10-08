苗栗縣政府推動頭屋鄉明德水庫為重點觀光區域，爭取中央經費改善改善明德水庫日新島周邊景觀環境，提升觀光體驗。（縣府文觀局提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府爭取客家委員會經費，改善明德水庫周邊與日新島環境，以生態保育與減量施作原則，提升整體觀光氛圍。一旁的舊明湖水漾會館今年也已順利標租，將有新業者打造全台首創「健康結合旅遊」的康旅會館，預計15日開幕，為苗栗再創新型旅遊體驗。

縣府文化觀光局觀光發展科長古鎮維說明，頭屋明德水庫日新島、海棠島吸引遊客或在地居民休閒踏青、紓解壓力，但長期使用下島內步道與公共設施出現老舊損壞情形，進而衍伸公共安全疑慮，因此去年向客委會爭取1800萬元經費，執行明德水庫周邊暨日新島環境改善工程。

古鎮維表示，工程去年2月動工，以環保永續及設施減量施作原則，改善步道、生態池與園藝造景及海棠島公共廁所設施等，日前完工，提供民眾假日休閒好去處，串聯附近雅聞七里香玫瑰森林，歡迎遊客雙十連假到頭屋規畫旅程，感受在地純樸優美的景致與風情。

(中時 )